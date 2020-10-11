"نجله ظهر بفيديو لداعش".. رواد السوشيال يردون على دعوات الإرهابي إبراهيم الديب للتظاهر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
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دعا الإرهابي الإخواني الهارب إبراهيم رمضان إبراهيم الديب، إلى التظاهر ضد الدولة المصرية.

وجاء ذلك من خلال منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حرض المواطنين على تنظيم مظاهرات تحت شعار "جمعة الخروج في الحق-جمعة الغضب الثالثة.

ورد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على دعوته بالرفض، مستنكرين: "كيف يمكن لإرهابي أن يدعو للتظاهر، وابنه قد ظهر في فيديو لتنظيم داعش الإرهابي".

يذكر أن الإخواني المذكور هارب إلى قطر، وسبق له الترويج باختفاء نجله قسريا حتى ظهوره في إحدى الفيديوهات التي بثها تنظيم داعش الإرهابي ضمن العناصر المتطرفة التي تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها خلال عام 2017.

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دعوات تظاهر الارهابي ابراهيم الديب الاخوان

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