نفوق 22 رأس ماشية وخراف وماعز في حريق حظيرة مواشي ببني سويف (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشي بقرية "طما فيوم" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، ونتج عن الحريق نفوق 22 رأس ماشية متنوعة "أبقار وعجول وخراف وماعز" دون وقوع أي خساشر فى الأرواح.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية "طما فيوم" التابعة لمركز إهناسيا، وتم استدعاء سيارات ومعدات اطفاء وحدتي "قاي" و"باها" التابعة لمركز بني سويف.



وبالإنتقال والفحص تبين أن الحريق شب بحظيرة مواشي ملك "حسن عزمي عبدالعزيز" مقيم طما فيوم بإهناسيا، وتمكن رجال الاطفاء بمعاونة أهالي القرية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها للكتلة السكنية بالقرية.



وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق نتج نفوق 22 رأس ماشية متنوعة "5 عجول وأبقار و2 جاموسة و9 خراف و6 ماعز" بالإضافة لتفحم الحظيرة بالكامل، دون وقوع أي خسائر فى الأرواح.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بتشكيل لجنة من الجهات المعنية والمختصة لمعاينة مكان وأثار الحريق لمعرفة سبب إشتعال النيران.

