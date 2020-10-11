مشاورات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة.. 4 رسائل لحل أزمة أبناء طرابلس

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ما زالت مصر تسعى لحل الأزمة الليبية لفك الاشتباك بين الأطراف المتصارعة في الأراضي الشقيقة، ضمن سياستها الخارجية التي تحاول تطبيقها ليعم السلام في كافة المناطق العربية وكذلك بمنطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم بشكل أجمع.



وانطلقت صباح اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، مشاورات المسار الدستوري الليبي، بين ممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، ضمن مسار الحل السياسي.



الحل يجب أن يكون ليبي ليبي

وخلال تلك المشاورات، أكد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، أهمية أن يكون الحل فى ليبيا ليبىليبى، بعيدا عن اية تدخلات خارجية، مشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.



أهمية إقرار دستور في ليبيا

وتابع الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، إنه آن الآوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لكل سلطة، مشيرا إلى أن إقرار دستور ليبي يساعد الشعب على محاسبة المقصرين، بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية.





هدف القاهرة في ليبيا

وأكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، تمسك القاهرة بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة، متابعا: "هدف هذا الاجتماع بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون، كشرط أساسي لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية".



إشادة بالمجهودات المصرية

وردا على تلك الرسائل، أشاد وفد مجلس النواب الليبى، بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا.



وأكد عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، أن العملية السياسية أساسها عملية دستورية متينة ترتكز على أسس ديمقراطية تحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات، موضحا أن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة إلا عندما تحتكر مؤسسات الدولة السلطة والسلاح بيد الدولة، موضحا أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة يهدد العملية السياسية، داعيا إلى نبذ العنف، والانتقال إلى مرحلة تحمل كل الود والتقدير، مؤكدا أن الوفود الليبية ستتعامل بعقلية منفتحة حول المسار الدستوري، معربا عن تطلعه أن يتم تخطى كافة التحديات الصعبة.



