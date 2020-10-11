إخلاء سبيل الطالب المتورط في اختفاء فتاة المنوفية



بدأت الواقعة عندم نشر شقيق الفتاه بوست على صفحته الشخصيه "فيس بوك " بمحافظة المنوفية يعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة في ظروف غامضة مطالبا الجميع بالوقوف معه للبحث عنها وقام بوضع هاتفه الشخصى على صفحته.



وتوالت الاتصالات عليه الذين يؤكدون اختطاف شقيقته في توك توك من مدينة قويسنا وتوجهت الاسره الى مركز الشرطه لتحرير محضر رسمي وتعلن فيه اختفاء نجلتهم وعلى الفور تحركت الاجهزة الامنيه بالمنوفيه لتتبع التوك توك والمعلومات التي تم نشرها عن صاحب التوك التوك واثبتت عدم صحة ما ينشر حول ذلك

واعلن مصدر أمنى أنه تم العثور على الفتاة المتغيبة والتى تبين أنها تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيا منذ 7 أشهر عن طريق الفيس بوك واتفاقها معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

اكد مصدر امني ان الفتاه اعترفت بهروبها حيث كانت تعانى من ازمة نفسيه لتكرار تعدى شقيقها عليها وعدم دفاع والدها عنها مما اضطرها الي الهرب مع شاب باحدى الجامعات تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية في ضبط الفتاه الهاربة من أسرتها منذ ثلاثة أيام وتبين أنها خرجت بإرادتها للاقامة مع أحد الأشخاص في شقه بمدينة القناطر للهرب من أسرتها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الذي تعدى عليها.

وكانت أسرة الفتاه حررت بلاغا في مديرية امن المنوفيه قالت فيه ان ابنتهم تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين وانها خرجت ولم تعد منذ ايام

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية اخلاء سبيل صديق " فتاة المنوفيه " ويدعى " ا ا " مؤقتا لحين ورورد تحريات مباحث القليوبية حول ظروف وملابسات الواقعه واستعجلت النيابة تحريات مباحث القناطر الخيرية حول واقعة ضبط فتاة المنوفيه بصحبته داخل احدى الشقق.