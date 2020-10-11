المشدد 6 سنوات لـ محام وسيدة سورية عرضا طفلتها للبيع بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد بمعاقبة محام وسيدة سورية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.



