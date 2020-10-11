المشدد 6 سنوات لـ محام وسيدة سورية عرضا طفلتها للبيع بمصر القديمة
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:19 م
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد بمعاقبة محام وسيدة سورية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "ت. م"، محام، "م. ر"، سيدة سورية الجنسية بدون عمل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بان تعاملا في شخص طبيعي وهي الطفلة حديثة الولادة " ابنة المتهمة الثانية " بأن عرضاها للبيع وكان ذلك باستغلال حالة الضعف ووهن المجني عليها فأبدت المتهمة الثانية رغبتها في بيع رضيعتها نظير مبلغ للتخلص منها لكونها سفاحا فساعدها المتهم الأول وعرض على المجني عليها للبيع لراغبي الشراء على موقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبلغ مالي وذلك حال كون المجني عليها من أصول المتهمة الثانية.
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