فى عيد ميلاده.. صورة نادرة لعمرو دياب بـ "تي شيرت الزمالك"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة نادرة للمطرب عمرو دياب ومدحت صالح والفنان سامى العدل يرتدون تيشرت نادى الزمالك ويقفون داخل استاد القاهرة.

كما ضمت الصورة عددًا من الفنانين القدامى، ومنهم "نجاح الموجى ومصطفى الدمرداش ووجدى العربى وهشام عبد الحميد وإبراهيم خان".





يذكر أن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده اليوم فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة، وهو مغني، وملحن، وممثل مصري. يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي.

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