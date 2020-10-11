منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة طريقة تحديث البيانات للحصول على الـ 500 جنية ورابط موقع وزارة القوي العاملة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:36 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة طريقة تحديث البيانات للحصول على الـ 500 جنية ورابط موقع وزارة القوي العاملة

الدفعة الرابعة منحة العمالة الغير منتظمة، نتابع معكم كيفية تحديث بيانات منحة العمالة الغير منتظمة، حيث أعلنت وزارة القوي العاملة في بيان لها الشهر الماضي عن بدأ وتحديث البيانات الخاصة بالعمال الغير منتظمين، والجدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة كانت قد أعلنت عن صرف منحة تقدر بحوالي 500 جنية مصريا لكل من ينطبق عليهم شروط المنحة، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد حيث تسعي الوزارة الي النهوض بمستوي العاملين وتحسينه، واليوم من خلال السطور القادمة سوف نقوم بتوضيح خطوات تحديث البيانات وايضا رابط التحديث تابعوا معنا.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة
أعلنت وزيرة القوي العاملة أنه سوف يتم صرف الدفعات الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة لشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث سوف يحصل المتقدمين المنحة علي مبلغ 500 جنية على مدار ال3 شهور القادمة، و الجدير بالذكر انه يجب علي كل من يرغب في الحصول على المنحة أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة به من خلال الموقع.

كيفية تحديث البيانات للحصول على الدفعة الرابعة من المنحة
تستطيع الآن عزيزي المواطن أن تقوم بتحديث البيانات من خلال رابط موقع الوزارة بكل سهولة ويسر، حيث كل ما عليك هو اتباع الخطوات التاليه:

- الدخول الي رابط موقع وزارة القوي العاملة والهجرة (اضغط هنا).
- تحديث البيانات التي قمت بتسجيلها في وقت سابق.
- كتابة الاسم رباعي.
- كتابة رقم البطاقه.
- كتابة العنوان بشكل صحيح.
- كتابة رقم الهاتف الجوال.
- كتابة الوظيفة المسجلة في البطاقة.

أخير الانتهاء من تحديث البيانات سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الذي قمت بتسجيلة، و الرساله سوف يكون مدون بها عنوان وموعد استلام المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة طريقة تحديث البيانات للحصول على الـ 500 جنية ورابط موقع وزارة القوي العاملة

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