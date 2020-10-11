يوفنتوس يقترب من الحفاظ على نجمه

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أصبح قريبًا للغاية من تجديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا ليقترب النادي الإيطالي من إنهاء مسلسل التجديد لنجمه المستمر منذ فترة.





وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس سيجري مفاوضات جديدة مع النجم الأرجنتيني مشيرة إلى أن العقد الجديد لديبالا هو من أصعب العقود في ظل صعوبة التوصل لاتفاق بين الطرفين.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ديبالا سيوقع على عقد التجديد ما لم تكن هناك تقلبات مثيرة تتسبب في إيقاف المفاوضات.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا سيوقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم بأرقام أعلى من الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع السيدة العجوز الذي يحتل المرتبة الثانية في الفريق من حيث الرواتب.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن دي ليخت يحصل على راتب سنوي يبلغ قدره 11.5 مليون يورو صافٍ في كل موسم بما في ذلك المكافآت وأن ديبالا سيحصل على راتب أعلى منه.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس هو من يحصل على أعلى راتب في يوفنتوس وإيطاليا بأكملها، حيث يحصل على 30 مليون يورو كراتب سنوي.



