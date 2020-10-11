مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

حسم مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونجح زعيم الثغر في الحصول على توقيع محمود نعيم ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، لمدة 3 مواسم مقبلة بالموسم الجديد.





ومن المقرر أن يُنهي مصيلحي المفاوضات مع زهرة الجنوب، والتوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين بعد رغبة اللاعب في التواجد بالإسكندرية.





وكان نعيم دخل على رأس اهتمامات ناديي الإسماعيلي وبيراميدز سبورت، للتوقيع معه قبل أن يتدخل الفريق السكندري ويحسم الصفقة لصالحه.





وقاد نعيم فريقه أسوان تحت قيادة أحمد كشري المدير الفني، فريقه للبقاء ضمن منافسات الدوري المصري العام بالموسم المقبل.











