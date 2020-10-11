كشف ملابسات العثور على جثة داخل جوال بلاستيكي بالسويس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح قطاع الأمن العام "أمن القاهرة والسويس"، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس بالعثور على جثة لشخص مجهول داخل جوال بلاستيكى بالمنطقة الجبلية بطريق (القاهرةالسويس) والعثور بطيات ملابسه على كمية من مخدر الهيروين.

فقد أسفرت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس عن تحديد هوية المجنى عليه (عاطل - مُقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة)..كما توصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مُقيمين دائرة قسم باب الشعرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بحدوث مشاجرة بينه والمجنى عليه تعدى خلالها عليه الأخير بسلاح أبيض فأحدث إصابته بجرح قطعى بالذراع الأيمن قام على إثرها بتحرير محضرًا ضده بقسم الشرابية بالقاهرة، وأضاف المتهم الثانى أنه بتاريخ الواقعة وحال سير بدائرة القسم فوجئ بمحاولة المجنى عليه التعدى عليه بالضرب بذات السلاح لإجبار شقيقه على التنازل عن المحضر المُحرر ضده فقام بالهرب منه والإختباء بمدخل أحد العقارات فلاحقة المجنى عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية عثر عليها بمدخل العقار فقام بإستخلاص السلاح الأبيض من يده وعاجله بعدة طعنات محدثًا إصابته التى أودت بحياته ثم قام بالإستعانه بالمتهمان الآخران للتخلص من جثته وقاموا بوضعها داخل جوال من القماش وحملها بحقيبة سيارة ملاكى "ملك أحدهم "، وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور عليها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة والقطعة الحديدية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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