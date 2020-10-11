ضبط 1310 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، فتم ضبط (1310) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:



وضبط ( 3٫56 طن "فيليه وجلود دواجن – برجر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ( 3٫06 طن سلع غذائية "دقيق – ملح طعام") بدون مستندات ومجهولة المصدر طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



و ضبط (2٫1 طن لحوم – كبده) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة وبدون مستندات ومجهولة المصدر.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية )، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



و ضبط (1٫97 طن لحوم مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة وبدون مستندات ومجهولة المصدر.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وضبط (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى) لإنتاجه (368 طن دقيق بلدى مُدعم ومخصص للمخابز البلدية بها نقص فى الأوزان بمقدار 172،5 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 1269،6 طن) بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وضبط (6٫38 طن زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



و ضبط (6٫11 طن سلع غذائية مسلى شوتنج بدون بيانات ومحظور تداولها بالأسواق – خلاوة طحينية – خل بدون مستندات مجهولة المصدر).. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وضبط ( 7،805 عبوة أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق) وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وضبط (5 طن أعلاف أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر).. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية).تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وضبط بالمنوفية- أشمون (7،05 طن منظفات صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص)تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



