ضبط 1310 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، فتم ضبط (1310) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

وضبط ( 3٫56 طن "فيليه وجلود دواجن – برجر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ( 3٫06 طن سلع غذائية "دقيق – ملح طعام") بدون مستندات ومجهولة المصدر طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و ضبط (2٫1 طن لحوم – كبده) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة وبدون مستندات ومجهولة المصدر.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية )، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و ضبط (1٫97 طن لحوم مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة وبدون مستندات ومجهولة المصدر.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى) لإنتاجه (368 طن دقيق بلدى مُدعم ومخصص للمخابز البلدية بها نقص فى الأوزان بمقدار 172،5 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 1269،6 طن) بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (6٫38 طن زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و ضبط (6٫11 طن سلع غذائية مسلى شوتنج بدون بيانات ومحظور تداولها بالأسواق – خلاوة طحينية – خل بدون مستندات مجهولة المصدر).. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط ( 7،805 عبوة أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق) وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط (5 طن أعلاف أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر).. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية).تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط بالمنوفية- أشمون (7،05 طن منظفات صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص)تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز.. بادجي على الدكة واللجوء إلى "صالح" ومهاجم وهمي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. ماذا طلب السيسي من خالد الجندي أثناء حديثه بـ الندوة التثقيفية

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 ص

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

10:01 ص

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:30 ص

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

حقيقة رحيل نجم الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»