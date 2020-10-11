ضبط 8 قضايا إتجار غير مشروع خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (8) قضايا (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – نصب وإحتيال على المواطنين – الإستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى – كسب غير مشروع) مُتهم فيها عدد (14) شخص.. وضبط فيها (24000 دولار أمريكى) كما ضُبط فيها مستنديًا حوالى (530000 دولار أمريكى- 28 مليون جنيه مصرى).



وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



