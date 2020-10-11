"أزهرية الإسكندرية": مسابقة القبول بمعاهد القراءات تسير دون مشاكل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، ختام الامتحانات التحريرية بمسابقة القبول لمعاهد القراءات مرحلة التجويد بدون مؤهل، ومرحلةالعالية بنين وفتيات بمعهد بنين القراءات.

جاء ذلك برفقة الشيخ صالح عبدالله مدير إدارةالامتحانات، وإسماعيل أنور؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة الجميع، وتزامن ذلك مع متابعة حنان عبدالمجيد مديرة التعليم النوعي لامتحانات مسابقة القبول.

وأكد "خميس" على توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب امتحانهم، مع التزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول، والتزام الجميع بالتباعد داخل اللجان، وارتداء الكمامات؛ لمنع انتشار العدوى، والمحافظة على أمن وصحة الجميع.
"أزهرية الإسكندرية": مسابقة القبول بمعاهد القراءات تسير دون مشاكل
"أزهرية الإسكندرية": مسابقة القبول بمعاهد القراءات تسير دون مشاكل
"أزهرية الإسكندرية": مسابقة القبول بمعاهد القراءات تسير دون مشاكل
"أزهرية الإسكندرية": مسابقة القبول بمعاهد القراءات تسير دون مشاكل

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