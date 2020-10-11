"أزهرية الإسكندرية": مسابقة القبول بمعاهد القراءات تسير دون مشاكل

تفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، ختام الامتحانات التحريرية بمسابقة القبول لمعاهد القراءات مرحلة التجويد بدون مؤهل، ومرحلةالعالية بنين وفتيات بمعهد بنين القراءات.





جاء ذلك برفقة الشيخ صالح عبدالله مدير إدارةالامتحانات، وإسماعيل أنور؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة الجميع، وتزامن ذلك مع متابعة حنان عبدالمجيد مديرة التعليم النوعي لامتحانات مسابقة القبول.



