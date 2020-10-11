الثلاثاء.. محاكمة ضابطين بتهمة قتل عامل بقفط في قنا

تنظر محكمة جنايات قنا يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، وشريف عفت مصطفى، بأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء معتمد، قضية محاكمة ضابطين بمركز شرطة قفط، فى التهمة الموجهة إليهم بقتل عامل.





وتعود أحداث القضية ليومي ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ إثر قيام النيابة العامة باتهام كل من "محمود. م. م" ٤٢ سنة رئيس مباحث مركز قفط، و"حسن. ا"، ٢٨ سنة، معاون مباحث مركز قفط بتعذيب عامل مما تسبب في وفاته لأنهما في يومي ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ قاما بتعذيب سيد محمد سيد بتقييده بالقيود الحديدية وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها لحمله على الإدلاء على أسماء شركائه في قضية سرقة توك توك وتبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية وأحدثا به إصابات أودت بحياته.



