قيادات سوق المال يفتتحون جلسة التداول في أسبوع المستثمر العالمي

إفتتحت قيادات وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول، اليوم الأحد، بحضور هيثم الحاج علي رئيس معرض الكتاب، ممثلا عن وزيرة الثقافة، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، بناءً على الدعوة التي تلقتها البورصة من الاتحاد الدولي لبورصات الأوراق المالية، نظراً لجهود إدارة البورصة المصرية في العمل على رفع مستويات المعرفة المالية للمجتمع.

كانت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، قد أطلقت أسبوع المستثمر العالمي عام 2017 بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة، وستخصص أكثر من 35 بورصة عالمياً تنشط بشكل كبير ولها جهود كثيرة في نشر الثقافة المالية المتعلقة بأسواق المال، جلسات تداولها خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 11 أكتوبر، احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي.

ومن جانبه قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المشاركة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي يعكس اهتمامنا المتزايد بقضية الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال، كونه أحد أهم عناصر سلسلة القيمة المضافة التي نتبناها لتطوير وتنمية السوق المصري،مضيفا أن البورصة قامت بعدة مساعي لعقد شراكات مع عدة وزارات معنية بالتعليم والثقافة، لتطوير وإنتاج محتوى تعليمي يسهم في نشر الثقافة المالية لكل الفئات وخاصة للأطفال من خلال محتوى قصصي درامي تفاعلي.

وأضاف فريد، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إدارة البورصة المصرية تؤمن بأن عملية تعزيز المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية أحد أهم مستهدفات سلسلة القيمة المضافة التي تتبناها لتنمية وتطوير السوق، لرفع الكفاءة والتنافسية، عبر زيادة عدد الشركات المقيدة " جانب العرض"، وعدد المستثمرين " جانب الطلب"، وكذا تطوير منتجات واليات مالية جديدة مع تحسين بيئة ممارسة أعمال التداول والقيد"، كما تستهدف تنفيذاستراتيجية تعزيز الثقافة المالية تضمنت عدة محاور أهمها تدريب موظفي العديد من الشركات وتدريب طلاب الجامعات وكذا تطوير منصات التواصل الاجتماعي وتحديث كامل للموقع الالكتروني.

وأشار فريد، إلى إطلاق حملة إعلامية غير مسبوقة في كافة الوسائط الإعلامية، وكذا انتاج مسلسل كرتوني يتكون من 13 حلقة درامية "شريف وأصحابه، وكذا تقديم محاضرات للمتدربين في الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشاد محمد فريد، بجهود البنك المركزي المصري بتبسيط كافة الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات وتعزيز عملية الاعتداد بالتكنولوجيا المالية وهو مايسهم في زيادة اعداد المتعاملين في مختلف الأسواق.

ومن جانبه قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، حاضرا ممثلا عن وزيرة الثقافة، إن وزارة الثقافة متحمسة جدا للتعامل مع إدارة البورصة المصرية لتنمية الثقافة المالية لدى المجتمع، عبر كافة القنوات التابعة للوزارة كهئية قصور الثقافة وماشابه، وهو ماسيسهم في تعريف المجتمع باساسيات الاستثمار والادخار وكيفية التعامل ع أموالهم، كاشفا ان الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الاجتماعات للاتفاق على اليات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

فيما قال بول أندروز، الأمين العام لمنظمة IOSCO: إن الاحتفال السنوي بأسبوع المستثمر العالمي يؤكد على أهمية توعية المستثمرين وحمايتهم. وهذه رسالة تكتسب أهمية متزايدة في ضوء ما تشهده الأسواق من تقلبات متزايدة ناجمة عن جائحة COVID 19، ولذا فإنه من المشجع بشكل خاص رؤية الدعم الدولي المتزايد لأسبوع المستثمر العالمي وأهدافه.

ومن جهتها، قالت رئيس الاتحاد العالمي للبورصات ناديني سوكومار، إن نشر الثقافة المالية جزء أساسي من عمل البورصات لتمكين مختلف أنواع المستثمرين من المشاركة في النمو الاقتصادي للدول.