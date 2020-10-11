تطبيقات هندسة القيمة بالمنشآت الخرسانية.. رابع المحاضرات المجانية للشعبة المدنية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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واصلت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزى تنظيم محاضراتها المجانية فى المنشآت الخرسانية والكبارى بعقد المحاضرة الرابعة تحت عنوان " تطبيقات هندسة القيمة فى المراحل المختلفة بالمنشات الخرسانية " حاضر فيها الاستاذ الدكتور مهندس أحمد شريف عيسوى استاذ المنشآت الخرسانية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

افتتح المحاضرة التى شهدت حضور كثيف من المهندسين، المهندس محمد الحسينى أمين شعبة الهندسة المدنية بكلمة مقتضبة ثمن خلالها من قيمة الاستاذ الدكتور أحمد شريف عيسوى لما يتمتع به من سيرة ذاتية حافلة، مشيرا إلى أن هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات المجانية التى تعقدها الشعبة انطلاقا من اعتبار الاستثمار والتعلم المستمر هو من أهم التزامات النقابة تجاه أعضائها.

من جانبه أوضح المهندس أحمد رمزى أن هذه المحاضرة هى الرابعة من الستة محاضرات المجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى، فيما يتبقى محاضرتين، مؤكدا على انه سيعلن عن مفاجأة للمهندسين المشاركين خلال المحاضرة القادمة، تلك المفاجأة التى شدد على أنها ستضيف إلى بنك معلوماتهم.

وأوضح رئيس شعبة الهندسة المدنية أنه بمجرد الإنتهاء من محاضرات الخرسانة الستة سوف يليها محاضرات فى كل مجالات الهندسة المدنية تباعا لزيادة ثقافة المهندس وتنمية مهاراته ومعرفته. مشددا على أن الشعبة ستسعى جاهدة لتحقيق أفكار المهندسين التى قدموها فى الاستقصاء الموزع عليهم اثناء المحاضرات.

وفى ختام كلمته عبر رمزى عن أمنيته باستمرار تواصل المهندسين مع الشعبة قائلا " نحن كتلة واحدة نتحرك مع بعضنا البعض ".

فيما أشار الاستاذ الدكتور مهندس أحمد شريف عيسوى خلال محاضرته إلى أن هناك الكثيرون يقتصرون هندسة القيمة على تقليل التكلفة فقط وهذا خطأ. موضحا أنها خطوات منتظمة تحدد التكاليف غير الضرورية بشرط التأكد دائما من المحافظة على الجودة المستهدفة، وتحسين خصائص المشروع دون المساس بالوظيفة المطلوب من المشروع أدائها. موضحا أن أسلوب هندسة القيمة هو أسلوب علمي مدروس أصبح مستخدما بفعالية من قبل الكثير من الشركات والمؤسسات الهندسية العالمية والمحلية.

وشدد عيسوى على أن هندسة القيمة تسعى لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.

وتطرق عيسوى إلى طريقة وخطوات تنفيذ هندسة القيمة فى المشروعات المختلفة مع التركيز على المنشآت الخرسانية فى مراحلها المختلفة بداية من التخطيط للمشروع ثم أعمال التصميم والطرح ومراجعة مستندات المشروع.

وأختتم عيسوى محاضرته بعرض حالات دراسية لحوالى 15 مشروع من المشروعات التى تمت فيها دراسة هندسة القيمة وأدت إلى نجاح المشروع وتوفير التكاليف الانشائية الأولية والتكلفة على مدى عمر المشروع.

يذكر أن شعبة الهندسة المدنية نظمت ثلاث محاضرات سابقة ضمن سلسلة محاضراتها المجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى، الأولى عن "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع"، والثانية تناولت "النظم الإنشائية للكباري الخرسانية"، وتناولت المحاضرة السابقة "فحص المنشآت الخرسانية - حالات دراسية".
تطبيقات هندسة القيمة بالمنشآت الخرسانية.. رابع المحاضرات المجانية للشعبة المدنية
تطبيقات هندسة القيمة بالمنشآت الخرسانية.. رابع المحاضرات المجانية للشعبة المدنية
تطبيقات هندسة القيمة بالمنشآت الخرسانية.. رابع المحاضرات المجانية للشعبة المدنية
تطبيقات هندسة القيمة بالمنشآت الخرسانية.. رابع المحاضرات المجانية للشعبة المدنية
تطبيقات هندسة القيمة بالمنشآت الخرسانية.. رابع المحاضرات المجانية للشعبة المدنية
تطبيقات هندسة القيمة بالمنشآت الخرسانية.. رابع المحاضرات المجانية للشعبة المدنية

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