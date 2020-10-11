السيسي: "إحنا بنقاتل.. وكل اللي حصل خطوة من ألف خطوة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم يعملون على معالجة جوانب التدهور التي لحقت بعدد من الخدمات على مدار السنوات الماضية، مضيفا: "إحنا بنقاتل عشان نطلع للأمام.. بنبذل أقصى حاجة في إطار المتاح".



