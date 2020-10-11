السيسي: "إحنا بنقاتل.. وكل اللي حصل خطوة من ألف خطوة"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم يعملون على معالجة جوانب التدهور التي لحقت بعدد من الخدمات على مدار السنوات الماضية، مضيفا: "إحنا بنقاتل عشان نطلع للأمام.. بنبذل أقصى حاجة في إطار المتاح".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، اليوم الأحد، إلى أن ما نفذته مصر خطوة من ألف خطوة، معلقا: "فاضل ألف خطوة عشان الدولة تكون دولة بجد.. اللي فات ده كله خوة من ألف خطوة، دي دولة فيها 100 مليون".

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