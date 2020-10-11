الرقلبة المالية: 26 شركة تأمين طبي تسدد 3.5 مليار جنية تعويضات في 2019

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:37 م
أحمد الشيخ
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تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 11-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسج فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع ، وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر
15.66 جنيه للشراء 
15.76 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.64 جنيه للشراء
15.75 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.66 جنيه للشراء 
15.76 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار فى بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
 

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