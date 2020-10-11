مجمع الكليات الجديد بالإسكندرية يستقبل 190 ألف طالب.. والجامعة: نخفف التكدس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استعدت جامعة الإسكندرية لإستقبال ١٩٠ ألف طالب يوم السبت القادم مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأشار الدكتور هشام جابر، القائم بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة وضعت خطة شاملة لكيفية سير العملية التعليمية في العام الدراسى الجديد، وأن الجامعة حريصة على إنتظام الدراسة فى ظل الظروف الإستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا والتى مازالت مستمرة.

وأكد أن الجامعة مستمرة فى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابيرالإحترازية والوقائية لحماية كل منتسبى المنظومة التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة، وتوفير فرق طبية متكاملة بمستشفيات الجامعة والعيادات مع توفير تدريب مستمر لفرق العمل بالمستشفيات والإدارات الطبية.

ولفت "جابر" أنه سيتم تكثيف برامج التوعية للطلاب مع بداية العام الدراسى بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات السليمة للوقاية من كافة الأمراض، معلنًا أن مجمع الكليات الجديد بأبيس سيدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الحالي، بهدف تخفيف التكدس الطلابي بمجمع العلوم الإنسانية وتهيئة مكان أفضل للطلاب يلبى الاحتياجات التعليمية المتطورة.

حيث ستنتقل كلية التربية النوعية هذا العام بكامل طاقتها، تليها كلية التربية للطفولة المبكرة، وسيتم الإنتقال الجزئي لكليتى الحقوق والتجارة إلى الحرم الجديد.
وقال إن الجامعة ستستخدم التعليم الهجين، حيث تم الانتهاء من اعداد البنية التحتية الالكترونية لكافة الكليات، وتفعيل منصة Microsoft teams كمنصة رسمية ووحيدة لجامعة الإسكندرية للتعلم عن بعد، وتفعيل البريد الرسمي الجامعي@alexu.edu.eg لأعضاء هيئة التدريس والطلاب كشرط للحصول على خدمات مايكروسوفت مجانًا وتقديم كافة الخدمات التعليمية من خلاله، وإتاحة المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.
كما سيتم إنشاء بريد رسمي خاص بكافة المقررات لرفع المادة العلمية والفيديوهات والروابط ذات الصلة للفريق الخاص بالمقرر بهدف إتاحة بيئات تعليمية فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية، ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.
وأوضح أنه سيتم تواجد الطلاب بالتناوب من خلال تطبيق التعليم الهجين وتقسيم الطلاب لمجموعات لتقليل الكثافة الطلابية في المدرجات، بحيث يكون حضور الطلاب مرتين إسبوعيا للكليات النظرية، وثلاث مرات إسبوعيا للكليات العملية والتطبيقية، واستكمال العملية التعليمية من خلال المنصات التعليمية أو تسجيل المحاضرات بحيث يحصل الطالب على المادة العلمية سواء كان متواجد فى الكلية اوغير متواجد.

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