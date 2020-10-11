اليوم.. انطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تبدأ قناة "Mbc4" اليوم، بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت".

وتدور قصة المسلسل حول شاب يُدعى "فارس" يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

أخبار تهمك

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز.. بادجي على الدكة واللجوء إلى "صالح" ومهاجم وهمي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. ماذا طلب السيسي من خالد الجندي أثناء حديثه بـ الندوة التثقيفية

منذ ساعة

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ ساعتين

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ 42 دقيقة

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 ص

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

10:01 ص

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:30 ص

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

حقيقة رحيل نجم الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»