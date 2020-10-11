اليوم.. انطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"

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تبدأ قناة "Mbc4" اليوم، بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت".



وتدور قصة المسلسل حول شاب يُدعى "فارس" يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.



مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.