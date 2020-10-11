"محاولات عبثية بصمود الشعب".. رسائل السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي تنعقد في ظل الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، رسائل هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحروب التي تواجهها مصر، ومساعي قوى الشر لتدمير البلاد.



تحية لقادة أكتوبر

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتقديم التحية لقادة أكتوبر الذين حضروا الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، قائلا: " نرحب بقادة أكتوبر الفريق صفي والفريق زاهر ومصطفى وباقى القادة الآخرين.. شرفتونا ونورتونا".



هزيمة 67

وأوضح السيسى، أن عام 67 شهد هزيمة قاسية، ولكن الشعب وقف وصمد من أجل قضيته، ونجح بالدم والصمود.. ولكن اليوم يتم العبث بصمود الشعب.



نصر أكتوبر

وبشأن تحقيق النصر، قال السيسى، إن الجيش تحمل الألم واجتهد وقدم دماء الشهداء وحقق نصر أكتوبر 1973، مضيفًا: "استطعنا أن نتجاوز ده وتحقق، وربنا وفقنا".



جهود الجيش

ولا يزال الجيش يبذل مجهودًا كبيرًا، حيث يقول إنه يسعى في محورين، الأول في مواجهات الإرهاب والمحور الثانى يساهم مع الدولة في التنمية.



استقرار الدولة

وتابع الرئيس السيسي: "القضية الآن داخل الدولة المصرية هي الحفاظ على النظام.. واستقرار الدولة لتقف على حيلها".



حروب الجيل الرابع والخامس

وفي هذا الصدد، قال الرئيس، إن هناك تجاوزات وقعت في 2011م، في كل القطاعات، وسرقة خطوط سكة حديد، وسرقة خط الواحات، متابعًا: "لو أكون عاوز أهد الدولة دي أحرك شعبها وأحوله إلى أداة لتدمير الدولة.. وهذ القضية التي تهمنا بالدولة.. صمود واستقرار وثبات الدولة.. والجيل الرابع والخامس من الحرب موجود ومستمر وكل يوم يطلع جديد، وهي قضايا لاستفزاز الرأى العام للتشكيك في قدرات قيادته والتشكيك في جيشه".



صمود الدولة

وأشار إلى أن هناك محاولة من النيل من صمودكم المستمر، ولكن صلابة واستقرار الدولة بوعى شعبها هو الوعى الحقيقي.



المؤامرات الخارجية

وحذر السيسي، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج، متابعًا؛ "أنتم دايمًا مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللى عاوز يهد بلادى ويؤذى شعبي وولادى".



وأردف الرئيس، بقوله:"هناك من يحاول استغلال الأوضاع داخل مصر بشكل سلبى، قائلا: "لا والله.. والله والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى احنا بنعلمه لبلدنا".



إنجازات 6 سنوات

واختتم حديثه؛ "علينا مواصلة العمل، وعدم الراحة والنوم والعمل، ونبقى فاهمين أن اللى بيتعمل معاكم في تصدير القضايا، محاولة لوقوع الدولة مرة تانية.. وقسما بالله اللى تحقق خلال 6 سنوات اللى فاتوا يساوى عمل 20 سنة.. أنا بحلف بالله.. ولسه كمان 50 سنة شغل.. ونقدر نعملهم فى 6 سنوات.. ربنا يعينا على التنفيذ".



مشاكل المحليات

وبشأن أوضاع الدولة، تساءل الرئيس: "هل منظومة المحليات قادرة على إدارة مطالب الدولة وتنميتها بالشكل الذي لا يسبب مشاكل؟ زى ما قولت الدولة شهدت تراجعا في كل منظومات الدولة خلال الـ 60 سنة الماضية، ولما تراجعت منظومة المحليات.. وجدنا أنفسنا نواجه العشوائيات".



وتابع؛ "50% من مساحة مصر أصبحت عشوائيات، ونحتاج إلى أرقام هائلة وفتح طرق داخل الكتل السكانية".