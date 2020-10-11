تحضيرا لمعركة الوداد.. الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة بيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى صباح اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الوداد المغربي.

وتطير بعثة الأهلي عصر الثلاثاء المقبل إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وقام لاعبو الأهلي الذين تم اختيارهم لمواجهة بيراميدز بإجراء المسحة الطبية في الفندق، بينما قام المستبعدون من القائمة بإجراء المسحة في ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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