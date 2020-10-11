خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهد ملف سد النهضة خلال الساعات الأخيرة عدة تحركات هامة، في ظل توقف المباحثات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن المشروع خلال الفترة الحالية.

كانت أديس أبابا قالت إن جولة المفاوضات الجديدة ستكون في منتصف سبتمبر الماضي، بعد أن تم رفع التقارير النهائية لدولة جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقية الحالي، لدراسة أوجه الاختلاف بين البلاد، ومنذ إعلان إثيوبيا ذلك الموعد لم يتم تحديد موعد رسمي لعودة المفاوضات.

يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.

وتؤكد مصر على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب، وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التحركات التي طرأت على ملف سد النهضة خلال الساعات الأخيرة:


اكتمال بناء 76.3% من السد
في الساعات الأخيرة، أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي إن أعمال الإنشاءات التي تم تنفيذها بسد النهضة بلغت 76.3%  حتى الآن.


تحرك من البرلمان الإثيوبي
كما يناقش البرلمان الإثبوبي مشروع قرار تقدمت به رئيسة لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان كارين باس، يطالب الحكومة باتخاذ "موقف عادل" في مفاوضات سد النهصة بما يحفظ حقوق كل من إثيوبيا والسودان ومصر، وعبرت باس عن "قلقها" حيال الظروف التي صاحبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي دفعت الولايات المتحدة إلى خفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا، مشيرة إلى الأثر السلبي الذي يترتب على المجتمع الإثيوبي من جراء ذلك.

مساعي الاتحاد الأوروبي
ومن جانبه، قال جوزيف بوريل نائب رئيس الاتحاد الأوروبي إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي ليست مهمة سهلة، لكن الاتحاد مستعد لدعمها للتوصل إلى اتفاق يربح فيه الجميع، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مراقب في المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وأضاف "صحيح أن هذا السد هو أحد الأصول الجيوستراتيجية للمنطقة بأكملها وبشكل أساسي لإثيوبيا، ولكن يجب أيضًا أخذ مصالح دول الجوار في الاعتبار، لافتا إلى أن الأمور يجب أن تتم بطريقة يمكن أن يستفيد منها الجميع.. سنتحدث عن ذلك، نحن نتابع المفاوضات، والآن بعد الانتهاء من الملء الأول للسد، أعتقد أن الوقت قد حان للبحث عن حل مستقر بالاتفاق مع الجيران".

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