بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا إلى صفوف بيراميدز سبورت، في خلاف حاد مع ناديه الجديد خلال الساعات الماضية.

وجاء خلاف فتحي مع مسؤولي بيراميدز، بسبب رغبته في تمديد عقده مع النادي الأهلي لمدة 6 أشهر فقط في حال التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حتى يتثنى له المشاركة.

طلب فتحي قوبل بالرفض من إدارة الفريق السماوي، وتمسكوا بانضمامه نهاية أكتوبر الجاري حسب العقد المبرم بين الطرفين، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب وجعله يستشيط في وجه المسؤولين.

واشترط الفريق السماوي، على اللاعب مخاطبة النادي الأهلي لهم، وطلب الأمر مباشرةً من أجل الموافقة على بقاءه حتى يناير المقبل.

وأصبح فتحي، مهدد بالغياب عن المارد الأحمر في حال التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، بسبب نهاية عقده وتوقيعه عقود الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

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