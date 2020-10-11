حرب أحلام ضد أصالة بـ10 آلاف درهم





صراع جديد على وشك الانفجار بين كل من النجمتين أحلام وأصالة بسبب أغنية «لا تفارقوا» التى طرحتها أصالة ضمن ألبومها الخليجى الجديد «لا تستسلم» ويبدو أن الفنانة أحلام استمعت إلى جديد الفنانة أصالة وشعرت بوجود تشابه بين دخول الأغنية، وأغنية الفنان البحرينى خالد الملا «ما معكم خبر زين» فأرادت أن تشير بأصابع الاتهام إلى أصالة بسرقة اللحن، لكن دون أن تفشى ذلك جهرا فاستغلت متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» وأجرت مسابقة لغناء الدخول بمقابل مادى مجزٍ.





اعتقد الجمهور أن أحلام ألمحت، إلى أن أصالة بطريقة واضحة قامت بسرقة لحن أغنية «والله وتفارقنا»، من أغنية أخرى، حيث خاضت على إثرها مسابقة ومعها مكافأة 10 آلاف درهم، فى إشارة تلميحية منها إلى أن من يأتى بالمقطع من الأغنية الأصلية سيفوز وهو ما تأكد عند إعلانها الفائز، انهالت التعليقات على أحلام، ومنهم من أغضبته التغريدة وتعاطف مع أصالة التى تصدرت قوائم التريند فى السعودية، وسط تفاعل كبير معها فى أعقاب ما قامت به أحلام من مسابقة، مؤكدين أنهم كجمهورها لن يتوقفوا عن الدفاع عنها فى أى مناسبة تكون ومنهم من اعتبروها سخرية من الفنانة الإماراتية أحلام من أغنية الفنانة السورية أصالة «والله وتفارقنا» بعرضها مكافأة عشرة آلاف درهم لمن يستطع غناء الكوبليه قالت فيه ليقوموا بشن هجوم على أحلام.





ورغم أن بعض المتابعين لأحلام اتهموا أصالة بسرقة لحن أحلام إلا أن الأمر انكشف بعد ذلك وأكد المتابعون أن أحلام توجه اتهامًا لأصالة بالسرقة رغم أنه ليس اتهامًا مباشرًا، لكنه محفوف بالسخرية غير أن الجمهور يفهم ما تريد أحلام قوله وما تلمح له، ووسط هذا الجدل ذُكر اسم الملحن ياسر بوعلى باعتباره من قام بتلحين أغنية «والله وتفارقنا» لأصالة، ودشن البعض هاشتاج #أحلام_تسيء_لياسر بوعلى على اعتبار أنها بذلك تتهم الملحن الشهير ياسر بوعلى بالسرقة بشكل مباشر وتخفى ذلك بالسخرية من أصالة، إلا أن أحلام لم تُلق بالا بما أثير وواصلت مسابقتها حتى أعلنت اسم الفائز ومكافأتها له بـ 10 آلاف درهم، وهو شخص يدعى «أبو هادى» الذى أدى الأغنية، واتضح أنها أغنية «ما معاكم خبر زين» للفنان البحرينى خالد الملا.





الجدير بالذكر أن تلك الأغنية لم تكن الأولى التى تحدث أزمة لأصاله خاصة أن أغنية أخرى حملت اسم «رفقا» جعلتها فى محل انتقاد كبير، وحملت كلمات الأغنية حديثاً نبوياً شريفاً وتقول كلماتها: «رفقا بمن عنهن قيل.. استوصوا خيرا بالنساء» ولم تعلق الفنانة السورية على الجدل المثار حول الأغنية التى طرحتها الأسبوع الماضى، وسببت حالة من الانقسام بين مؤيد ورافض لكلمات الأغنية، وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف فى مصر، علق على الجدل الذى أثارته الأغنية بعدم الاستماع لها.







