منى زكى ترفض الاستعانة بدوبليرة فى «الصندوق الأسود»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
آمال البنا
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منذ ما يقرب من 4 أعوام غابت منى زكى عن الوقوف أمام كاميرات السينما، لكن أيام قليلة لتعود منى مجددا للمنافسة السينمائية من خلال فيلم «الصندوق الأسود» المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن تأجل عرضه أكثر من مرة منذ فبراير الماضى، لكنه تعطل بسبب أزمة فيروس كورونا.

أحداث الفيلم تدور خلال 12 ساعة فقط، تحدث خلالها جريمة وخطف ولغز أيضا من خلال شخصية ياسمين التى تجسدها منى زكى، وهى امرأة حامل مرتبطة بوالدها كثيرا، تتعرض للخطف من قبل الهجام والسارق محمد فراج ومصطفى خاطر داخل منزلها، الذى يجمعهم العمل للمرة الأولى سويا، وخلال 12 ساعة تحاول «ياسمين» الهروب من العصابة لكى تحافظ على حياة طفلها دون أن تعرضه لأى مخاطر وتنجح فى النهاية، والفيلم ينتمى لأعمال الإثارة والتشويق.

فريق العمل أكد أن منى قامت بتصوير مشاهد العنف والضرب ضمن أحداث العمل دون الاستعانة بدوبليرة.

وعلى جانب آخر تنتظر منى تحديد موعد عرض فيلمها السينمائى الجديد «العنكبوت» الذى تعود به للوقوف مجددا أمام أحمد السقا بعد غياب سنوات طويلة، والفيلم يشارك فى بطولته ظافر العابدين ويسرا اللوزى إخراج أحمد نادر جلال.


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