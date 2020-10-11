مي كساب لمتابعيها:"تجاهلوا من يؤذيكم الحياة مش مستاهلة نزاعات"

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وجهت الفنانة مي كساب رسالة لمتابعيها تحثهم فيها على عدم النزاعات والصراعات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت مي كساب تغريدة جديدة قالت فيها:" الحياة مش مستاهلة نزاعات وصراعات عشان في الآخر لا شيء، اتعظوا ربنا بيسامح في كل حاجة إلا أذية الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما".



وتابعت مي كساب قائلة:" والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم".



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة مي كساب مؤخرًا في مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.