فرنسا: يجب إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أوضح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجب أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن علاقاتهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر، لكن الكتلة لن تقبل بصفقة سيئة لمجرد التوصل إلى حل وسط.

قال بون لراديو FranceInfo "يجب أن يكون هناك اتفاق في الأسابيع المقبلة. هذا يعني أنه في بداية شهر نوفمبر.. يجب ألا نفقد هدوءنا في الأيام الأخيرة من المفاوضات لأن ذلك يحدث أحيانًا عندما يتم تقديم تنازلات سيئة."

وقد أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، أنه سيستكشف كل السبل لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه يتعين إحراز تقدم في سد الفجوات الكبيرة في الأيام المقبلة.

حدد جونسون موعدًا نهائيًا لقمة الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر للتوصل الى اتفاق، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التنازلات قبل الدخول في المرحلة النهائية من المفاوضات.

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