متحدث البرلمان: اختيار "عامر" من أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية في العالم شهادة نجاح

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قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث، باسم مجلس النواب، إن اختيار الاقتصادى والمصرفى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية في العالم خلال عام 2020 وذلك للعام الثاني على التوالي، للاختيارات التي أعلنت عنها مجلة جلوبال فاينانس العالمية، بمثابة شهادة نجاح عالمية لصالح الاقتصاد المصرى والنجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملفات الاصلاح الاقتصادى ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الاكثر احتياجًا من سلبيات الاصلاحات الاقتصادية وفيروس كورونا.



ووجه "حسب الله" فى بيان له أصدره،اليوم الأحد، تهنئة قلبية للمصرفى طارق عامر على هذا الاختيار الذى يستحقه ضمن قائمة أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية في العالم للمرة الثانية على التوالي في ضوء تقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويا وضم هذا العام أكثر من 94 محافظا للبنوك المركزية حول العالم.



وقال المتحدث بإسم مجلس النواب، إن الواقع الاقتصادى أكد للجميع أن طارق عامر بصفته محافظ البنك المركزى المصري نجح فى تحقيق استقرار العملة ومستويات التضخم وأدار بشكل ناجح ملف السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة المناسبة ومواجهة الركود الاقتصادي، وقاد مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد معيط وزير المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية بصفة خاصة بشكل ناجح عملية إدارة الأزمة فيما يخص ملف السياسة النقدية والمصرفية خلال الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19.



وأشار إلي إاتخاذ الحكومة ومجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، خلال العام الحالي 2020، العديد من الإجراءات والتدابير مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا، مما ساهم في تجنيب الاقتصاد المصري العديد من الأزمات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مما جعل القرارات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري تسهم بشكل كبير في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التي ضربت العالم كما ساعدت الإجراءات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي المصري.بشكل كبير في الحفاظ على العمالة وتشغيل المصانع وغيرها



تجدر الإشارة الى أنه من المقرر تكريم محافظ البنك المركزى المصري، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة فى واشنطن ضمن قائمة محافظو البنوك المركزية الذين جرى اختيارهم.



وضمت القائمة أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بجانب محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر كل من محافظى البنوك المركزية فى أستراليا، البرازيل، بلغاريا، شيلى، الكويت، ماليزيا، المغرب، بيرو، كوربا الجنوبية تايوان، والتشيك وجورجيا وهندراوس وآيسلندا وبراجواى وروسيا والسعودية والولايت المتحدة وإسرائيل.



وكان طارق عامر قد أختير العام الماضى ضمن ذات القائمة كواحد من بين أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية فى العالم، كما فاز العام الماضى بجائزة المصرفى الإفريقى (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية بالقارة لعام 2019.

