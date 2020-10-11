رئيس الوزراء يضع سيناريو للزيادة السكانية حتى 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر كانت تزيد 2 مليون نسمة سنويا حتى عام 2018، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أوضحت أنه إذا ظلت مصر تزيد 2 مليون نسمة سنويا، فإنه في خلال 50 سنة سيصل التعداد إلى 200 مليون نسمة.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن الهرم السكاني لمصر يوضح أن الفئة العمرية من صفر إلى 10 سنوات هم الأكبر، وهذه الفئة في غضون 10 سنوات ستكون دخلت في عمر الزواج.



