رئيس الوزراء يضع سيناريو للزيادة السكانية حتى 2030

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر كانت تزيد 2 مليون نسمة سنويا حتى عام 2018، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أوضحت أنه إذا ظلت مصر تزيد 2 مليون نسمة سنويا، فإنه في خلال 50 سنة سيصل التعداد إلى 200 مليون نسمة. 

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن الهرم السكاني لمصر يوضح أن الفئة العمرية من صفر إلى 10 سنوات هم الأكبر، وهذه الفئة في غضون 10 سنوات ستكون دخلت في عمر الزواج.

وأضاف، "لو استمرينا بنفس المعدلات الزيادة السكانية ستكون أكثر من المتوقع"، منوها بأنه إذا استمرت مصر في نفس معدلات الزيادة السكانية ففي خلال 10 سنوات سنصل إلى 125 مليون نسمة في 2030، لافتا إلى أنه وعي المصريين خطورة الزيادة السكانية وبلغت الزيادة السكانية 800 الف نسمة سنويا، سيصل تعداد السكان 108 مليون نسمة في 2030، وهذا سيوفر للدولة 670 مليار جنيه.

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