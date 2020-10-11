نادي القضاة يثمن خطة "العدل" في تطوير أبنية ودور المحاكم (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأنه في سبيل تنسيق أُطر التعاون المشترك مع وزارة العدل تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الاهتمام والتقدير التطوير الملحوظ في أبنية بعض المحاكم ؛ عقب أن لمس القضاة في خلال الفترة الأخيرة تطوير وتجديد دور وأبنية العديد من المحاكم ورفع كفاءتها.

وقال السيد، أن النادي اطلع على خطة الوزارة الطموحة في تطوير أبنية المحاكم واستراحات القضاة، والتي تشكلت وتم إعدادها على ثلاث مراحل يتم خلالها تطوير ورفع كفاءة جميع المحاكم والاستراحات على مستوى الجمهورية. 

وإذ يثمن نادي قضاة مصر هذه الخطوات الفاعلة لإنفاذ الخطة لما تمنحه من توفير بيئة العمل المناسبة للوصول للعدالة الناجزة، وتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه كأحد أهم مرتكزات تطوير منظومة التقاضي.

حيث تمكّن هذه الخطوات الجادة أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من أداء العمل بكفاءة وجودة وسرعة ويسر. 

كما تسهل على المواطنين من المتقاضين والسادة المحامين وجميع المتعاملين مع المحاكم من أداء مهامهم دون تحمل أعباء أو مجهودات غير ضرورية. 

وإذ يتوجه مجلس إدارة نادي قضاة مصر بخالص الشكر والتقدير لمعالى المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل على تبنيه لهذه الخطة الطموحة المتكاملة لإصلاح وتطوير منظومة التقاضي وكافة قطاعات وزارة العدل وإستعانته على تنفيذها بزملاء أكفاء من السادة مساعدي وزير العدل كل في موقعه المناسب، بما يحقق الصالح العام للوطن والعدالة والقضاء.

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