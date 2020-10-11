نادي القضاة يثمن خطة "العدل" في تطوير أبنية ودور المحاكم (فيديو)

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأنه في سبيل تنسيق أُطر التعاون المشترك مع وزارة العدل تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الاهتمام والتقدير التطوير الملحوظ في أبنية بعض المحاكم ؛ عقب أن لمس القضاة في خلال الفترة الأخيرة تطوير وتجديد دور وأبنية العديد من المحاكم ورفع كفاءتها.





وقال السيد، أن النادي اطلع على خطة الوزارة الطموحة في تطوير أبنية المحاكم واستراحات القضاة، والتي تشكلت وتم إعدادها على ثلاث مراحل يتم خلالها تطوير ورفع كفاءة جميع المحاكم والاستراحات على مستوى الجمهورية.





وإذ يثمن نادي قضاة مصر هذه الخطوات الفاعلة لإنفاذ الخطة لما تمنحه من توفير بيئة العمل المناسبة للوصول للعدالة الناجزة، وتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه كأحد أهم مرتكزات تطوير منظومة التقاضي.





حيث تمكّن هذه الخطوات الجادة أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من أداء العمل بكفاءة وجودة وسرعة ويسر.





كما تسهل على المواطنين من المتقاضين والسادة المحامين وجميع المتعاملين مع المحاكم من أداء مهامهم دون تحمل أعباء أو مجهودات غير ضرورية.



