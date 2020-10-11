الطالع الفلكي الأحد 11/10/2020..ضَوْء الصَّبَاح!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 1 بَابَه قبطى ، 11 تِشْرين أوَّل رُومى ، 24 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (دا ماضى علي كمبيالات تودّيه فِدَاهية) - أنا بأه سَدّاد ، إخصم كل كمبيالاته من نصيبى عندك يا سمّاك.(سيّد زَيّان من فيلم نهاية رجل تزوّج-1983)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة....

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة، سيريس، نجم ألفا، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاثعلى شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم ، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





اليوم بمشيئة الله تَعَالى هو أول يوم لثانى شهرمن مُوسم الغَمْرفيضان النّيل ، بابه قد تكون التسمية منسوبة للكلمة بى نِتْ رِتْ وتعنى بالمصريّة القديمة خَالِقْ الزّرع سُبْحَانَهُ وتَعَالى ، حيث تبدأ الأرض بالإخضرار بعد فيضان الشهر الفائت ، كما أن التسمية قد تكون منسوبة لبتاح وتعنى (مُهندس عمارة الكون/المُهندس الأعظم سُبْحَانَهُ وتَعَالى) يتوجّه المصريّون بالشكر للخالق على ماصَنَعَهُ لنا من هندسة إعجازيّة والوقت مُناسب لنا للبدء بأعمال البناء والتشييد بعد أن قمنا بسقى الأرض بالماء وفى إنتظار نموّ الزّرع ، من أمثلته المصريّة إن جَهْ بابَه أدخل و اقفل البوّابة ، دلالة على بدء الشتاء والبرد ، أشهر محاصيله الرّمّان.





*اليوم 11 أكتوبر

يُوافق ذكرى ميلاد نجم السّينما الهنديّة أميتاب باتشان ليتم بمشيئة الله تَعَالى 78 عاماً فكل عام وهو بألف خير ، باتشان إبن لشاعر من ولاية أوتار براداش ووالدته من البنجاب و دخل لمجال الفن بتشجيع من والدته التى درست المسرح لكنها فضلت أن تكون رَبّة منزل ، له شقيق واحد ومتزوّج من الفنانة جايا بهادورى وله إبن فنان /أبيشاك باتشان والمتزوّج من الفناة وملكة جمال الهند والعالم أشواريا راى ، وإبنة واحدة تُسمّى سويتا هى زوجة لرجل أعمال، تبرّع بـ 61000 دولار لدفع ديون المُزارعين الغارمين وتحريرهم منها وقام بسرد مشاكلهم فى العديد من أفلامه ، 37000 دولارلجمعيّة رعاية الأطفال الصغار الإناث ، كما أنه الوجه الرّسمى لحملة إنقاذ النمور الهنديّة ، أميتاب تعنى الضّوء الذى لاينطفئ ،هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم أميتاب هارفانش راى باتشان وإسم الشهرة أميتاب باتشان ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات توجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(خيال)،(ساحر)،(حياة غيرعاديّة)،(مُعتدل ومُتوازن)،(خاتم ذهبى)،(أسد ونعجة) ،(قبلات بالفم)،(تمّوز)،(لامع)،(مسائل رياضيّات)،(إبن نجمة الصباح)، (الحياة درسٌ فى الحُبّ).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الثور: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الجوزاء: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج السّرطان: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.





برج الأسد: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم بحدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.





برج العذراء: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ ، المال السّايب.





برج الميزان: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج العقرب: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى سعادة بالوجه الحَسَن إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج القوس: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجدى: أسلوب تأمين بسيط قد يكون سبباً فى إنقاذك من ورطة ، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الدّلو: العلاقات الجديدة مثل فوّارة المياه الغازية تبدو كبيرة ثم لاتلبث أن تخمد لتكشف منسوبها المنخفض ، تروّى بعلاقاتك الجديدة خصوصاً العاطفية.





برج الحوت: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، رُبّما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.



