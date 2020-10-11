مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.76% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.76% رابحاً 64.07 نقطة ليصل إلى مستوى 8476.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.3% خاسراً 344.34 نقطة ليصل إلى مستوى 14658.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.3 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.22%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.77%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.11%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع الرأسمالية بنسبة 1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاعات الرعاية الصحية وإنتاج الأغذية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، 0.30%، 0.05%، على التوالي.