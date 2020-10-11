نائب محافظ قنا: استمرار التواصل مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم عن قرب

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قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه إستقبل اليوم عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واكد عمر، علي التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.

واشار نائب المحافظ إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.