السيسي: والله لأحاجي الكل يوم القيامة أمام ربنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محافظ البنك المركزي أخبره أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 38 مليار، مضيفا: "أنا بقوله بتقول كام 380 مليار.. لما يبقا 380 مليار دولار أبقى قولي".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، اليوم الأحد: "ده الرقم الحقيقي اللي أنا محتاجه 20 تريليون.. والإعلام اللي فالخارج يقولوا بصوا بيعملوا فيكم إيه، دول فاسدين وبيعذبوكم وبيحرموكم".



