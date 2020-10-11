السيسي: والله لأحاجي الكل يوم القيامة أمام ربنا
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محافظ البنك المركزي أخبره أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 38 مليار، مضيفا: "أنا بقوله بتقول كام 380 مليار.. لما يبقا 380 مليار دولار أبقى قولي".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، اليوم الأحد: "ده الرقم الحقيقي اللي أنا محتاجه 20 تريليون.. والإعلام اللي فالخارج يقولوا بصوا بيعملوا فيكم إيه، دول فاسدين وبيعذبوكم وبيحرموكم".
وتابع، "والله لأحاجي الكل يوم القيامة امام ربنا على اللي إحنا بنعمله لبلادنا"، مستطردا: "منرتحش ولا ننام ونفضل نشتغل عشان نطلع للأمام".
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