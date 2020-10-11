تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% مع بداية التعاملات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 2.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2211.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 83 مليون سهم محققة ما قيمته 42.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1018 صفقة لعدد 28 سهماً.


 وهبط قطاعي البنوك والعقارات بسوق دبي المالي بنسبة 0.42%، 0.20%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%. 
  
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.55%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.97%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.44%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.6 مليون ورقة بقيمة 12.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.75%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 17 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.05% بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يخسر 15.3 نقطة بختام أخر جلسة في شهر يونيو

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.45% بمستهل تعاملات اليوم

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.50% خلال التعاملات الصباحية

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.34% بمستهل تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.56% بختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»