تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% مع بداية التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 2.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2211.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 83 مليون سهم محققة ما قيمته 42.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1018 صفقة لعدد 28 سهماً.









وهبط قطاعي البنوك والعقارات بسوق دبي المالي بنسبة 0.42%، 0.20%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%.