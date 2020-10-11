تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% مع بداية التعاملات
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 2.65 نقطة ليصل إلى مستوى 2211.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 83 مليون سهم محققة ما قيمته 42.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1018 صفقة لعدد 28 سهماً.
وهبط قطاعي البنوك والعقارات بسوق دبي المالي بنسبة 0.42%، 0.20%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%.
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 6.55%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.97%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.44%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.6 مليون ورقة بقيمة 12.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.75%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا