مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% مع بداية تعاملات اليوم

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.11% رابحاً 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1460.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 463.3 ألف دينار بحريني.









وصعد بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.02% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%، كما صعد سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.33%.