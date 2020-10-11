مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% مع بداية تعاملات اليوم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.11% رابحاً 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1460.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 463.3 ألف دينار بحريني.


 وصعد بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.02% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%، كما صعد سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.33%.
 
فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.5% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، كما هبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.
 

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