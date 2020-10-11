إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

لا يزال يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





واشترط مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، الحصول على مبلغ مليوني دولار من أجل التنازل عن خدمات أسامة جلال.





وكشفت تقارير صحفية، أن الأهلي ليس جادًا في مفاوضاته مع الفريق البترولي، مؤكدًا أنه لا يوجد عروض رسمية حتى الأن.





واكد نادي إنبي أنه لن يتنازل عن خدمات أسامة جلال، بأقل من المبلغ المذكور سلفًا لفتح باب الرحيل أمامه للرحيل عن الفريق.



