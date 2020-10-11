مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بتايلاند

أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في حادث تصادم قطار بحافلة سياحية في وسط البلاد.

وووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، تقل الحافلة السياحية 65 راكبا، عندما عبرت مسار السكة الحديد أثناء هطول الأمطار في تشاتشيونغساو، على بعد 80 كيلومترا شرقي العاصمة بانكوك، حيث صدم القطار المركبة.

ونقلت قناة "بي بي إس" التلفزيونية التايلاندية، عن رئيس المنطقة، براتوينغ يوكاسيم، قوله إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

ولفت براتوينغ يوكاسيم إلى أن الأحوال الجوية الماطرة قد تكون سببا في الحادث، وأوضح قائلا "كانت السماء تمطر، وربما لم ير السائق القطار".

وتحقق الشرطة التايلاندية في الحادث.