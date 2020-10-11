السيسي يوجه تحية للجيش المصري: اجتهد وحقق النصر ومازال يعمل
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حاليا تفعل ما تستطيع لتحسين الوضع، ولهذا لابد أن يكون هناك نصر، معلقا: "طالما بنعمل ما استطعنا يبقى هيكون في نصر بفضل الله".
ووجه "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، اليوم الأحد، التحية للجيش المصري، مشيرا إلى أن الجيش في 67 تحمل الألم واجتهد وحقق النصر، لافتا إلى أن الجيش مازال يبذل الجهد خلال الفترة الحالية على محورين وهما مواجهة العدائيات التي قد تواجه الدولة على كافة الاتجاهات، بالإضافة إلى أنه ذراع تساهم في التنمية.
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