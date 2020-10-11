السيسي يوجه تحية للجيش المصري: اجتهد وحقق النصر ومازال يعمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حاليا تفعل ما تستطيع لتحسين الوضع، ولهذا لابد أن يكون هناك نصر، معلقا: "طالما بنعمل ما استطعنا يبقى هيكون في نصر بفضل الله".



