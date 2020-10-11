موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار جديد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى الجنوب إفريقي بيستو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في استمرار مروان محسن مهاجم الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعدما أشاد بقدراته، وتسجيله هدفين في مباراة الفريق أمام إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وطالب موسمياني بضرورة الإبقاء على مروان محسن في الفريق، وتفعيل عقده الذي يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، الذي حصل عليه الأهلي بداية من الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن عقد مروان محسن القديم كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكان يحق للمهاجم الدولي التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقوم بتفعيل بنود العقد الجديد لمروان محسن بداية الموسم الكروي، بعدما قامت بتعديل راتب اللاعب بزيادته، تقديرًا لمجهوداته في السنوات الماضية أسوة بباقي نجوم الفريق.

يشار إلى أن مروان محسن وصل إلى الهدف السابع مع الأهلي هذا الموسم، والذي يعد أعلى معدل تهديفي له منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

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