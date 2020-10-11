البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، وربح رأس المال السوقي حوالي 1.5 مليار جنيه ليصل ببداية الجلسة الي 632.6 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11372 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2960 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي آخر تداولات الأسبوع على صعود جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية ، واستطاع معها المؤشر الرئيسي تجاوزمستوي الـ 11200 نقطة و الاستقرار أعلاها بمشتريات مؤسسية على التجارى الدولى و معظم القياديات مع تحول سيولة كبيرة للأفراد لأسهم الثلاثينى التى انهى معظمها على ارتفاعات كبيرة و كذلك التجارى الدولى الذى نجح فى تجاوز ال 68 جنيه و الاغلاق فوقها ، لينهى الرئيسى على ارتفاع ب 1.62% عند 11326 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان عند 2006 نقطة بارتفاع 0.67% بعد أن قلص جانباً من مكاسبه ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا بلغت 1.580 مليار جنيه ، بحجم تداول 451 مليون سهم من خلال 50370 صفقة بمخطط سيولة 54% للشراء ، بالتداول على 189 ورقة مالية ، ربحت منها 98 ورقة و تراجعت 66 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 25 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.919 مليار جنيه مسجلا 631.149 مليار جنيه .
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