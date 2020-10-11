البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، وربح رأس المال السوقي حوالي 1.5 مليار جنيه ليصل ببداية الجلسة الي 632.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11372 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2960 نقطة.







