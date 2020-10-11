يوسف وائل نور يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "جمال الحريم"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان الشاب يوسف وائل نور تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم"، التي تقوم ببطولته نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، أميرة العايدي، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، علاء عرفة.

وأوضح يوسف وائل نور في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "شريف"، وهو طالب جامعي، يُعاني من العديد من الأزمات، لافتًا إلى أنه سيكون محور الأحداث.

وقال يوسف وائل نور أنه تم ترشيحه للمسلسل من خلال المخرجة منال الصيفي، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، ولاسيما المخرجة منال الصيفي ؛ لأنها من المخرجين المتميزين بالإضافة إلى أنها تتمتع بقدر كبير من الاحترام والرُّقِي.

وتوجه يوسف بالشكر للمخرج أحمد خالد موسى لأنه من اكتشف موهبته، قائلاً:" أحمد خالد موسى هو اللي اكتشفني، أول حد قالي تعالى عاوزك في مسلسل أبو عمر المصري، وليا الشرف إن اشتغلت مع بيتر ميمي، وأحمد عز وأمير كرارة".

مسلسل "جمال الحريم" ينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وهو من إخراج منال الصيفي، وهو من تأليف سوسن عامر.

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