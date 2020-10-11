شاهد.. ماذا قال السيسي عن المصالحة مع أعداء مصر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن هناك من يحاول استهداف الدولة المصرية من خلال استهداف الشعب المصري.

ووجه "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، اليوم الأحد، رسالة لأعداء مصر: "إذا كنتم عايزين تتصالحوا قولولي.. بس انا مقدرش اتصالح، بيقولوا الصلح الخير بس أنا مقدرش اتصالح مع اللي عايز يهد بلادي ويأذي شعبي وولادي". 

وأضاف، "عايز يضيع 100 مليون.. أصالحك إزاي... إن كان شعب مصر هان عليك الأطفال والسيدات وكبار السن، ومستعد تشردهم ويبقوا لاجئين، ومقولتش بلاش لاجل خاطر الناس في مصر.. بس إنت معملتش كده يبقا إنت لا عندك إنسانية ولا ضمير".

وتابع، "أنا جلست مع الناس دي سنة ونصف وسألتهم هتعملوا ايه في مشكلة التعليم، والإسكان.. والله العظيم ما لقيت إجابة". 

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