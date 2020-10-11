الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على عودة محمد عبد المنعم "كامبوس"، مدافع الفريق والمعار لصفوف سموحة السكندري بداية من الموسم المقبل.

وهذا فى ظل تدعيم الخط الخلفي للقلعة الحمراء، نال كامبوس إعجاب لجنة التخطيط، وحصل على تقييم مرتفع في تقرير اللاعبين المعارين عن باقي زملائه.

وينتظر مسؤولي النادي الأهلي رد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، في القرار النهائي الذي سيحدد مصير محمد عبد المنعم مع الأحمر.

وقد طالب موسيماني في وقت سابق ملف اللاعبين المعارين لدراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار بخصوص أي لاعب.

وأعار النادي الأهلي محمد عبدالمنعم "كامبوس"، لصفوف سموحة السكندري في يناير الماضي لمدة موسم ونصف، وقد وضع الاحمر بند في عقده اللاعب يمنح للفريق الحق في استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما قد يحدث خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وسيواجه الأهلي نظيره بيراميدز مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثم يغادر الأحمر إلى المغرب يوم 13 أكتوبر على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الوداد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ثم العودة إلى القاهرة مباشرة عقب اللقاء الذي يقام 17 أكتوبر والتحضير لمباراة العودة التي تقام يوم 24 أكتوبر بالقاهرة.

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