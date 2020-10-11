حقيقة رحيل نجم الأهلي

تلقي الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضا رسمية لضمه خلال فنرة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان عدد من وسائل الإعلام قد زعمت أن اللاعب الأنجولي سيرحل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري، بعد تلقيه عرضًا برازيليًا مغريا للتعاقد معه.





ونفى هشام بن صالح، وكيل جيرالدو دا كوستا، امتلاك اللاعب عروضا رسمية للتعاقد مع معه، مؤكدا رغبة اللاعب والنادي الأهلي في الاستمرار داخل القلعة الحمراء.





وأضاف أن جيرالدو يستعد الآن للمشاركة مع الأحمر في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على رغبة اللاعب في تحقيق اللقب القاري.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 23 من ذات الشهر.





وستسافر بعثة القلعة الحمراء إلى المغرب، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجه الفريق البيضاوي.



