كوتينيو: تعلمت شيئا واحدا في بايرن ميونيخ قبل العودة لبرشلونة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
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عبر البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، عن سعادته بالعودة في بداية الموسم إلى الفريق، وذلك بعد نهاية فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني.

وقال كوتينيو في تصريحات صحفية: "‏لدي بداية جيدة للغاية في الموسم، وألعب بشكل جيد، وأنا سعيد للغاية، وأريد العمل إلى أقصى حد للحصول على أشياء رائعة هذا الموسم".

وأضاف: "‏تم الترحيب بي بشكل جيد عند العودة إلى برشلونة، حيث وجدت وجوه جديدة في غُرفة الملابس، وأريد تحقيق أشياء عظيمة، وهذا يعني الفوز بـ الألقاب، لذلك أعتزم الحفاظ على اللحظة الجيدة التي أنا فيها".

وتابع: "‏إذا كان هُناك شيء تعلمته في السنتين الأخيرة من حياتي، فهو الكثافة في اللعبة والطريقة التي أتدرب بها، وهذا شيء أساسي".

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