بعد زيادة الأعداد.. 4 تحذيرات بشأن كورونا في مصر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، شهدت مصر ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مما أدى إلى خروج تحذيرات هامة بشأن وضع الفيروس بالبلاد من قبل المختصين والمتابعين للموقف، خشية حدوث ارتفاع كبير في الأعداد وانتكاس الوضع.

وفي الساعات الأخيرة، سجّلت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب وفاة 11 حالة جديدة، وبذلك فإجمالي 104387 حالة من ضمنهم 97643 حالة تم شفاؤها، و6040 حالة وفاة.

وتعمل وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية على المشاركة في تجارب من أجل الوصول إلى لقاح يقضي على وباء كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وفيما يلي يقدم أبرز المستجدات بشأن تجارب لقاح كورونا في مصر:

- الوضع الوبائي في مصر مازال آمنًا، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل علمي على أن مصر دخلت في موجة ثانية، ولكن الفيروس لم ينته والحل الوحيد لمواجهة الفيروس هو الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، حسب ما أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

- وزارة الصحة دعت المواطنين إلى الاستعداد لاستقبال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد؛ مؤكدة أن مصر من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا.

- الإعلامي أحمد موسى، أكد أن الموجه الثانية من فيروس كورونا قادمة قادمة لا محالة، ولا بد ان نتوخى الحذر ونطبق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، متابعا: "كورونا بدأت ترجع اكتر من الأول الإصابات زادت بطريقة كبيرة في أوروبا، واحنا في مصر رايحين في الاتجاه ده".

- مختصون طالبوا المصريين بضرورة تناول مصل الإنفلونزا العادية وذلك للحد من تأثيرات الفيروس.

يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

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