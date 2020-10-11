إصابة المطرب هيثم نبيل بفيروس كورونا

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أعلن الملحن والمطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب هيثم نبيل منشورًا قال فيه :"قدر الله وماشاء فعل، أصيبت بكورونا، دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي، ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله، الحمدلله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.



وفي سياق آخر، تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة "سينرجي" لكتابة وتلحين أغاني مسلسل"لؤلؤ" الذي من المُقرر عرضه خلال الأيام المُقبلة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نيرمين الفقي، وإخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة"سينرجي".