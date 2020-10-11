ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع بوجبا

تلقى الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة قوية بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





وكان بوجبا قد كشف منذ أيام عن رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وأن اللعب في صفوف الفريق الملكي حلم كبير بالنسبة له.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد غير مهتم بالفعل بالتعاقد مع بوجبا، ويرغب في ضم صفقات أخرى.





وتابعت الصحيفة، أن أولوية ريال مدريد هي التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، من أجل تدعيم خط الوسط، بالإضافة إلى ضم النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.



