ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع بوجبا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تلقى الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة قوية بشأن انتقاله لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكان بوجبا قد كشف منذ أيام عن رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وأن اللعب في صفوف الفريق الملكي حلم كبير بالنسبة له.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد غير مهتم بالفعل بالتعاقد مع بوجبا، ويرغب في ضم صفقات أخرى.

وتابعت الصحيفة، أن أولوية ريال مدريد هي التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، من أجل تدعيم خط الوسط، بالإضافة إلى ضم النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

أخبار تهمك

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

بيراميدز مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

3 لاعبين في بيراميدز يقلقون "موسيماني" قبل لقاء الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»